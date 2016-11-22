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    Гвардиола: «Нас нельзя считать фаворитами на победу в ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

    «Наш соперник – действительно хорошая команда с хорошей ментальностью. Завтра посмотрим, сможем ли мы победить.

    Мы были очень рады обыграть «Барселону», но это всего один матч. Нас нельзя считать фаворитами на победу в турнире.

    Останусь ли я на десять лет, будет зависеть от того, останется ли клуб доволен моей работой. Потом все будет зависеть от моих ощущений, но сейчас я тут счастлив.

    «Барса» и «Реал» каждый год играют в полуфиналах ЛЧ. Я стараюсь прикладывать большие усилия, чтобы быть там в следующие несколько лет», – сказал Гвардиола.

    Матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    22.11.2016 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 ноября 2016, 23:40

      полностю согласен!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 ноября 2016, 21:03

      Так вроде никто и не считает)

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