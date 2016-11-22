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    Левандовски: «Ростов» прогрессировал с каждой игрой в ЛЧ»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

    «Конечно, простой игры не будет. «Ростов» – серьезный соперник. Три очка не гарантированы. «Ростов» хорошо себя показывает в этой Лиге чемпионов. «Ростов» прогрессировал с каждой игрой в Лиге чемпионов. «Баварии» нужно быть готовой к этому. Хоть «Ростов» и четвертый в группе, но команда борется самоотверженно.

    Наша задача – играть в футбол. Да, холодно: -5, -10 и ветрено, но это не так важно. Сейчас мы боремся за первое место в группе с «Атлетико». Мы настроены максимально», – сказал Левандовски.

    Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2016 20:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2016, 03:36

      Надо же! Левандовски следил за играми "Ростова"... А ребята действительно прибавляли от игры к игре... И опыта набирались бесценного!

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 ноября 2016, 20:59

      Даже не знаю за кого топить) Россия!

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