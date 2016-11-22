Ибрагимович: «Подобно Наполеону я покорял все страны, куда ступала моя нога»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Залатан Ибрагимович допустил, что может однажды перейти в МЛС.

«Это отличный вариант для меня. В футбольном плане и в любом другом. Я вижу себя покоряющим США, как я покорил Европу.

Многие проводят карьеру в одном месте, но я путешествовал подобно Наполеону и покорял каждую страну, куда ступала моя нога. Так что, возможно, мне следует сделать то, чего не сделал Наполеон – пересечь Атлантику и покорить Штаты», – сказал Ибрагимович.

Напомним, контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года.