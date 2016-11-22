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    Ибрагимович: «Подобно Наполеону я покорял все страны, куда ступала моя нога»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Залатан Ибрагимович допустил, что может однажды перейти в МЛС.

    «Это отличный вариант для меня. В футбольном плане и в любом другом. Я вижу себя покоряющим США, как я покорил Европу.

    Многие проводят карьеру в одном месте, но я путешествовал подобно Наполеону и покорял каждую страну, куда ступала моя нога. Так что, возможно, мне следует сделать то, чего не сделал Наполеон – пересечь Атлантику и покорить Штаты», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: Squawka Football

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    22.11.2016 20:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2016, 15:09

      Сука!) Я под столом. Типичный ибра))

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 ноября 2016, 11:04

      Нарциссизм плавно перетек в манию величия.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 23 ноября 2016, 02:34

      Походу лекарства бросил пить...Или пропустил сеанс у психиатра.

      1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 23 ноября 2016, 00:53

      В Россию с сыш значит

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 ноября 2016, 22:56

      В Россию значит не поедет)

      1
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      Рейтинг: +11

      big_bos_FCB 22 ноября 2016, 22:38

      welcome to Russia , будет последним местом где его нога поступала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 22 ноября 2016, 22:03

      Вообще-то сейчас в МЮ солидная компания звезданутых подобралась во главе с главным звезданутым Мауринье

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 22 ноября 2016, 21:21

      У нас Наполеон в какой палате ?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 22 ноября 2016, 20:47

      Ждём в РФПЛ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > DonBombardir 22 ноября 2016, 22:17

      Наполеон нас не покорил)))) так что он побоится к нам суваться)))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 ноября 2016, 20:12

      Ну Наполеон то как известно не всех покорил, привел бы тогда пример Александра Македонского

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