РФС утвердил руководителей 14 комитетов

На исполкоме РФС, который проходил сегодня в Доме футбола в Москве, выбраны руководители 14 комитетов. Об этом сообщил президент организации Виталий Мутко.

«Утвердили постоянные комитеты, их 14. Финансовый комитет – Евгений Гинер. Комитет по безопасности и стадионам – Владимир Маркин. Комитет программ развития футбола – Александр Дюков, его рекомендовала лига, судейский комитет – Николай Левников.

Комитет женского футбола – Наталья Авдонченко, пляжный футбол – Сергей Анохин, технический – Никита Симонян, медицинский – Эдуард Безуглов, комитет ветеранов – Александр Мирзоян, профессиональный футбол – Сергей Прядкин. Комитет детско-юношеского футбола – Игорь Лебедев. Комитет по статусу игроков – Ольга Шевченко, комитет по этике – Семен Андреев. По комитету массового футбола еще определимся», – заявил Мутко.