Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «26 ноября узнаем, кому не повезло играть с Россией на Кубке конфедераций»

Мутко: «26 ноября узнаем, кому не повезло играть с Россией на Кубке конфедераций»

22 ноября 2016, 15:17
13

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящей жеребьевке Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

«26 ноября я всех приглашаю на жеребьевку и узнаем, кому не повезло играть с Россией», – сказал Мутко.

Напомним, что Кубок конфедераций будет проходить летом 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире, помимо сборной России, также сыграют команды Германии, Португалии, Новой Зеландии, Австралии, Чили, Мексики и будущий победитель Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017-го.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yanedo
1479817748
России не повезло с муДко что тут гадать тут всё всем понятно давно ну кроме самого муДко конечно
Ответить
bset
1479817804
Попадает такая Германия на Россию и Мюллер "Вот не повезло. То Сан-Марино, то Россия. Сколько можно? Я хочу играть против команд, которые умеют играть в футбол!"
Ответить
MUFC_2000
1479818319
Шутник бл**ь...
Ответить
ДикийАлекс
1479818545
С Россией в её нынешнем состоянии никому не повезло играть,будем откровенными и резкого скачка а-ля пророчеств Фурсенко"Мы станем чемпионы 2018,клЯнусь"ждать не приходится.Надо создавать необходимый фундамент,развитию которого в частности поспособствует грядущий форум.У тех же немцев тоже были непростые времена,но они перестали чесать языками,а на законодательном уровне решили эти вопросы,уделили огромное внимание подрастающему поколению.Так что надо быть реалистами и как всегда верить в лучшее,а там глядишь и бензин резко подорожает,вообще заживём)
Ответить
Андрей Ермошин
1479821889
Мдааааа, Цицерон, его мать.
Ответить
NotFound
1479822648
Он серьезно или троллит?)
Ответить
Garrincha58
1479823592
клоун
Ответить
Фан666
1479827239
Идиот
Ответить
Gullit 76
1479829589
"После игры с Россией намечены восстановительные процедуры в Кащенко" Мутко.
Ответить
Protosser
1480498173
Он стебется над всей страной, мне кажется. "Он то плакал, то - смеялся, То - щетинился, как еж. Он над нами издевался, Ну - сумасшедший, что возьмешь?.." © В.С. Высоцкий
Ответить
Главные новости
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
2
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
10
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+