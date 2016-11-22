Мутко: «26 ноября узнаем, кому не повезло играть с Россией на Кубке конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящей жеребьевке Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

«26 ноября я всех приглашаю на жеребьевку и узнаем, кому не повезло играть с Россией», – сказал Мутко.

Напомним, что Кубок конфедераций будет проходить летом 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире, помимо сборной России, также сыграют команды Германии, Португалии, Новой Зеландии, Австралии, Чили, Мексики и будущий победитель Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017-го.