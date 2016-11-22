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    Самедов может сменить «Локомотив» на «Спартак» этой зимой

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может вернуться в «Спартак». Отмечается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 32-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. В сделке заинтересованы оба клуба.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время планирует купить Селихова, Смолова, а также игрока, который всегда хотел выступать за девятикратных чемпионов России.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 14 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2018/19.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2016 15:06
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 ноября 2016, 10:00

      Ну вот Смолов - да, можно бы... а Самедова - к нам "на пенсию" - зачем??? Если только он сам выкупит свой трансфер и будет играть "за еду", тогда - да, может быть.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 22 ноября 2016, 20:27

      А ХУ-ХУ НЕ ХО-ХО СМОЛОВА ВАМ!

      -1
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      Рейтинг: +155

      Nagay 22 ноября 2016, 20:18

      Самедов старый уже, лучше б молодого поискали...

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 22 ноября 2016, 19:15

      утятина)))

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 ноября 2016, 18:58

      Ну и новости !

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 18:03

      Самедова уже гнали как то из Спартака. И большой вопрос почему Локомотив то вдруг заинтересован в продаже Самедова

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 17:41

      Если так, то будет крутой трансфер. Александр нам очень пригодится. Ну а если ещё и Смолито подпишут, что вряд ли, то будет вообще супер!

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 22 ноября 2016, 17:30

      Хрень. А если нет, то локо в яму залезет точно безвылазно.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 17:24

      Его уже списывали из команды,вряд-ли ему понравилось. Локо это тоже не нужно.Пустой вброс непроверенной информации.

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 22 ноября 2016, 17:13

      Ослаблять конкурентов это тактика бомжей

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