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    Масалитин: «ЦСКА в игре с «Байером» ожидают большие проблемы»

    Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейцы имеют шансы на победу в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Байера». При этом он подчеркнул, что красно-синие столкнутся с большими проблемами в сегодняшней встрече. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Шансы есть всегда, но самое главное – ими воспользоваться. Стоит отметить, что ЦСКА сейчас находится не в том состоянии, чтобы предпринять что-то неординарное. Сегодня столичный клуб ожидают большие проблемы.

    Прогноз не дам, но буду болеть за нашу команду. Вы сами понимаете, что шансов очень мало. Чудеса в футболе случаются, но только не с российскими командами», – сказал Масалитин.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2016 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 ноября 2016, 12:14

      Удачи ЦСКА!!!

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