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    Шавло: «У «Зенита» состав лучше, но «Спартак» сильнее духом»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает состав «Зенита» более высокого уровня, нежели у красно-белых. При этом, по его мнению, подопечные Массимо Карреры превосходят петербуржцев в плане командного духа и стабильности. Также он подчеркнул, что ожидает интересной борьбы за медали во второй части чемпионата.

    «Стоит признать, что петербургский клуб превосходит команду Массимо Карреры по составу. По отдельным именам и по длине скамейки «Зенит» выглядит предпочтительнее. Однако в футбол не играют фамилии. Сейчас «Спартак» сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата.

    Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам «Краснодар», нельзя списывать со счетов и «Терек» с «Ростовом». Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается «Спартака», то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное – продолжать в том же духе и не упустить этот настрой», – сказал Шавло.

    Источник: Известия

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    22.11.2016 07:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 22 ноября 2016, 14:26

      что про зину то вообще говорить??? баблом сорят народным да и только,а результат через раз,вот кони и быки другое дело,Краснодар по ходу ещё и тем силён что может реанимировать "сбитых лётчиков",кони как поменяют половину состава тоже сильно прибывят,ну а ростов-так это вообще уникумы,играют при отсутствии денег вообще,вот у них реально дух сильный.С бомжами сравнение думаю вообще некорректное

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Ardenn 23 ноября 2016, 09:51

      глупенький,ну бомж он и есть бомж...только бомжа в наше время всё просирают,взять потоп-арену-вот это верх правильного использования денег.ты если к кормушке доступ имел и крохи подъедал со стола,то лучше прячься,а то и за тобой придут

      -1
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      Рейтинг: +11358

      alp 22 ноября 2016, 12:13

      ага. а еще стеночки и забегания )))

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 22 ноября 2016, 11:38

      При нормальном судействе Спартак будет чемпионом.

      -3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 11:34

      В том-то и дело что когда всё хорошо дух вроде есть, но как только проблемы - он тут же испаряется.Дух у Челси был с Дрогба и Лэмпардом сколько они матчей на зубах вытащили!

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 22 ноября 2016, 10:57

      Да, Спартаковский дух!!!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 ноября 2016, 09:55

      Во времена гендиректорства Шавло в Спартаке была примета: вошел гендир в раздевалку перед игрой - всё, сгорим. (с) Владимир Шевченко (пресс-атташе)

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 22 ноября 2016, 09:24

      Каким блин духом? Футболистов как перчатки меняют,за последние лет 5 штук 100 уже сменилось.... Дух блин какой-то где-то нашёл он.Не смешите мои тапочки

      -1
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 22 ноября 2016, 09:15

      По чесноку так и есть - состав Зенита сильнее и глубже. Но вспомним тот же Лестер в прошлом сезоне. Умелая тренерская работа и сплоченность коллектива в стремлении достичь своей цели, несмотря ни на что, творят чудеса.

      5
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      Рейтинг: +108

      dimsok > oyabun 22 ноября 2016, 09:41

      Согласен на все 98%, после Чечни надеюсь все 100 будут.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2016, 08:28

      Главное это ВЕРА и победа будет за нами.

      -1
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 22 ноября 2016, 08:12

      Только наверх вышли и сразу начали на всех с высока смотреть,забыли где 15 лет сидели

      -1
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      Рейтинг: +108

      dimsok > TonicIG 22 ноября 2016, 09:37

      Никто ни на кого не смотрит с высока. Сборная России по хоккею 15 лет без 1 места сидела, но потом прорвало, так что и здесь всё возможно.

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