Шавло: «У «Спартака» появилась стабильность, которой ему так не хватало раньше»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло, комментируя результаты красно-белых в нынешнем сезоне, отметил, что у команды появилась стабильность, чего не замечалось за ней ранее, а игра стала более качественной. Напомним, подопечные Массимо Карреры после победы над «Амкаром» (1:0) в матче 14-го тура РФПЛ продолжают лидировать в турнирной таблице.

«Качество игры «Спартака» стало действительно выше. У команды появилась стабильность – то, чего так не хватало красно-белым раньше. Чаще стал проявляться боевой дух в тяжело складывающихся матчах. Несмотря на погоду, травмы, выпадания из основной обоймы ключевых футболистов и другие сторонние факторы, «Спартак» показывает красивый зрелищный футбол и, что самое важное, добивается положительного результата. В каких-то матчах бывает тяжело, как, например, в игре с «Амкаром», но футболисты борются до конца и в итоге оказываются вознаграждены.

Раньше такое случалось редко – команду часто лихорадило, и после серии успешных матчей незамедлительно наступали спады, невыразительная игра и, как следствие, потеря очков. Тот «Спартак», который мы видим сейчас, – это «Спартак» Массимо Карреры. Безусловно, предыдущий тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым сделал немало – они заложили фундамент, готовили команду к сезону, но все-таки заслуга итальянского специалиста в текущих результатах команды больше. В первую очередь это касается эмоционального фона», – сказал Шавло.