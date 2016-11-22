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  • Гладилин: «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство»

Гладилин: «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство»

22 ноября 2016, 01:51
17

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что московский клуб преждевременно записывать в чемпионы России. По словам экс-футболиста, если красно-белые не усилятся во время зимнего трансферного окна, то золотые медали РФПЛ достанутся «Зениту».

«Еще рано говорить о том, что «Спартак» станет чемпионом. Борьба за золото будет идти только с «Зенитом», других соперников нет. На данный момент силы команд равны. «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство», – сказал Гладилин.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на три очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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Zeff
1479770876
Ветеран Спартака запаниковал. И это правильно.
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BAIv
1479771597
болелы в один голос про усиление... х.з у них мозг один на всех или типо единомышленники
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СЛАВА 81
1479771902
Надоели эти ветераны со своими репликами.
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RedWhiteFans2
1479789143
И я согласен.
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kobra21
1479792705
Жду чемпионство спартака,пора кому-то новому становится лидером РФПЛ.Ну,а Зенит пусть лигу Европы берет,считаю что Луческу это по силам. P.S Амкар Терек,Ростов жду что до конца будут за Еврокубки бороться!
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mik1954
1479793570
Ну задергались мясные, локоть близко, а укусить сложно... Что делать ? А ни чего, бамбук курите...
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С-Пб on-line
1479794657
Итог сезона: 1.Зенит 2. цска 3.срамтак
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VVM1964
1479801858
Я БЫ НЕ ВЗЯЛСЯ ТАК УТВЕРЖДАТЬ , НО УСИЛЕНИЕ ТОЧНО НУЖНО , ДА И ОСТАЛЬНЫХ СПИСЫВАТЬ С ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ РАНО !
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