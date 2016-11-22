Гладилин: «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что московский клуб преждевременно записывать в чемпионы России. По словам экс-футболиста, если красно-белые не усилятся во время зимнего трансферного окна, то золотые медали РФПЛ достанутся «Зениту».

«Еще рано говорить о том, что «Спартак» станет чемпионом. Борьба за золото будет идти только с «Зенитом», других соперников нет. На данный момент силы команд равны. «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство», – сказал Гладилин.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на три очка.