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    Гладилин: «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что московский клуб преждевременно записывать в чемпионы России. По словам экс-футболиста, если красно-белые не усилятся во время зимнего трансферного окна, то золотые медали РФПЛ достанутся «Зениту».

    «Еще рано говорить о том, что «Спартак» станет чемпионом. Борьба за золото будет идти только с «Зенитом», других соперников нет. На данный момент силы команд равны. «Спартаку» нужно усиление, иначе «Зенит» возьмет чемпионство», – сказал Гладилин.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на три очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2016 01:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 ноября 2016, 09:04

      Итог сезона:
      1.Зенит
      2. цска
      3.срамтак

      -2
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      Рейтинг: +288

      NotFound > С-Пб on-line 22 ноября 2016, 11:44

      Думаю ЦСКА выше 3 места не поднимется в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > гус 22 ноября 2016, 12:48

      Иваныч, про следующий сезон поговорим в наступающем твоём году петуха

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > С-Пб on-line 22 ноября 2016, 12:57

      Судя по нынешнему ЦСКА-ты либо ему льстишь, типа убаюкиваешь его , что всё нормально, либо живёшь вчерашним днём , в смысле прошедшим сезоном , который кстати тоже не очень впечатлил.Ну а насчет первого места -СПАРТАК или зенитка-гаданье на молоке-время покажет. Что , защемило кое-где??????? А то . нечего изощряться в слабодумии, , по большему счёту , у СПАРТАКА заслуг то поболее . чем у ЗЕНИТА , за всю футбольную историю команд, , и это надо уважать

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > нейтральныйкакникто 22 ноября 2016, 13:25

      Щемит-то у тебя, терпилушка пятнадцатилетняя. Эти слова надо тебе самому себе переадресовать, а то на пол-пути похрюкивание о чемпионстве началось. Именно, что в конце сезона посмотришь на первое место с днища. О каких это ты успехах говоришь? не о покупных ли чемпионствах, не о про..бах позорных Кошице, Сент-Галлену, АЕКу, Легии да и ещё дохрена кому в те СЛАВНЫЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЕНА?! Так что завали еб..ло!!!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > С-Пб on-line 27 ноября 2016, 03:58

      А ты оказывается -грубиян ,чувачёк. А ещё говорят Питер-культурная столица России.Смени аватарку на С-Пбыдло on-line, чтоб знать на чьи словесные поносы х.. ложить .Просмотри ЛЕГЕНДАРНЫЕ победы бомжей над киприотами , швейцарцами и финами, а потом на других кивай , ущербный ты наш

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 22 ноября 2016, 08:46

      Ну задергались мясные, локоть близко, а укусить сложно... Что делать ? А ни чего, бамбук курите...

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      Рейтинг: +111

      baddy > mik1954 22 ноября 2016, 13:39

      Судя по твоим комментам очкуешь перед Спартаком.

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      Рейтинг: +10

      kobra21 22 ноября 2016, 08:31

      Жду чемпионство спартака,пора кому-то новому становится лидером РФПЛ.Ну,а Зенит пусть лигу Европы берет,считаю что Луческу это по силам.
      P.S Амкар Терек,Ростов жду что до конца будут за Еврокубки бороться!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 ноября 2016, 07:32

      И я согласен.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 22 ноября 2016, 02:45

      Надоели эти ветераны со своими репликами.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2016, 02:39

      болелы в один голос про усиление... х.з у них мозг один на всех или типо единомышленники

      -2
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      Рейтинг: +111

      baddy > BAIv 22 ноября 2016, 13:44

      Уйдет Смолов от вас. Вот и будет усиление Спартаку.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 ноября 2016, 02:27

      Ветеран Спартака запаниковал. И это правильно.

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      Рейтинг: +114

      werty > Zeff 22 ноября 2016, 10:40

      Они всегда паникуют

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