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  • Симонян: «Скажу как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!»

Симонян: «Скажу как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!»

22 ноября 2016, 00:01
7

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что «Спартак» по итогам нынешнего сезона должен стать чемпионом России. По словам бывшего нападающего красно-белых, московский клуб должен плодотворно провести зимний перерыв, что не подпустить к себе соперников. Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Спартак» сделал серьезную заявку на чемпионство. Не хочу бросать камень в огород Дмитрия Аленичева, но при Массимо Каррере появилась игровая дисциплина и отдача у команды. Надо должным образом провести зимний перерыв, ведь «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» обязательно подтянутся и прибавят. «Спартаку» нужно быть готовым сражаться за чемпионство. Скажу вам как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!» – заявил Симонян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (7)
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Опорник84
1479768686
Разве кто спорит, давно пора!
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Диктор
1479787745
Полностью согласен.
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filosof sparty
1479790513
Пора, давно пора!!!
Ответить
MURAD F. A.
1479794674
столько обходились без, еще столько же обойдутся, а то уже на пол пути чемпионы
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С-Пб on-line
1479794934
Каждый год одно и тоже!
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momwig_
1479797639
Ну слава Богу! Никита Палыч, хоть и с реверансом, но как бы сказал Аленю "Спасибо что ушел". Наконец-то хоть кто-то отметил Тренера, а не фундамент, который заложил кто-то куда-то.
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seawave
1479809303
Главное не перепутали чтобы, что брать, а то по привычке у Зенита возьмут )))
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