Симонян: «Скажу как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что «Спартак» по итогам нынешнего сезона должен стать чемпионом России. По словам бывшего нападающего красно-белых, московский клуб должен плодотворно провести зимний перерыв, что не подпустить к себе соперников. Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Спартак» сделал серьезную заявку на чемпионство. Не хочу бросать камень в огород Дмитрия Аленичева, но при Массимо Каррере появилась игровая дисциплина и отдача у команды. Надо должным образом провести зимний перерыв, ведь «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» обязательно подтянутся и прибавят. «Спартаку» нужно быть готовым сражаться за чемпионство. Скажу вам как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!» – заявил Симонян.