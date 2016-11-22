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    Симонян: «Скажу как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что «Спартак» по итогам нынешнего сезона должен стать чемпионом России. По словам бывшего нападающего красно-белых, московский клуб должен плодотворно провести зимний перерыв, что не подпустить к себе соперников. Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «Спартак» сделал серьезную заявку на чемпионство. Не хочу бросать камень в огород Дмитрия Аленичева, но при Массимо Каррере появилась игровая дисциплина и отдача у команды. Надо должным образом провести зимний перерыв, ведь «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» обязательно подтянутся и прибавят. «Спартаку» нужно быть готовым сражаться за чемпионство. Скажу вам как спартаковец: «Пора уже брать чемпионство!» – заявил Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2016 00:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      seawave 22 ноября 2016, 13:08

      Главное не перепутали чтобы, что брать, а то по привычке у Зенита возьмут )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 09:53

      Ну слава Богу! Никита Палыч, хоть и с реверансом, но как бы сказал Аленю "Спасибо что ушел". Наконец-то хоть кто-то отметил Тренера, а не фундамент, который заложил кто-то куда-то.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 ноября 2016, 09:08

      Каждый год одно и тоже!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 ноября 2016, 09:04

      столько обходились без, еще столько же обойдутся, а то уже на пол пути чемпионы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 ноября 2016, 07:55

      Пора, давно пора!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2016, 07:09

      Полностью согласен.

      -3
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 22 ноября 2016, 01:51

      Разве кто спорит, давно пора!

      -1
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