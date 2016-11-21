Бубнов готов работать в комиссии по договорным матчам в РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что готов войти в комиссию по выявлению договорных матчей в РФПЛ. Напомним, ранее встреча 12-го тура чемпионата России между «Урала» и «Терека» (1:4) попала под подозрение в неспортивном характере игры.

«В свое время я был в комиссии по выявлению договорных матчей. Смысл этой комиссии безусловно есть и они должны быть во всех федерациях. Тогда специалисты будут просматривать матчи, результат в которых может вызывать вопросы. И если такой матч признан странным, то уже тогда в дело вступают силовые структуры.

В свое время, когда я входил в такую комиссию, мы просматривали несколько подозрительных матчей из РФПЛ с участием «Амкара» и «Терека». И благодаря нашему комитету Госдума в дальнейшем приняла закон, который помогает бороться с выявлением договорных матчей. Только работайте и выявляйте. Рычаги воздействия есть. И даже Карпин сможет участвовать и работать в этой комиссии. Что же касается меня, то приглашения такого не поступало. Но я готов.

Если говорить о методах определения по телекартинке, договорной это матч или нет, то есть несколько факторов. Например, как игрок вступает в борьбу, это видно сразу. Потом совсем другой темп, малое количество нарушений, ну и как забиваются сами голы», – сказал Бубнов.