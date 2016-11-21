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    Бубнов готов работать в комиссии по договорным матчам в РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что готов войти в комиссию по выявлению договорных матчей в РФПЛ. Напомним, ранее встреча 12-го тура чемпионата России между «Урала» и «Терека» (1:4) попала под подозрение в неспортивном характере игры.

    «В свое время я был в комиссии по выявлению договорных матчей. Смысл этой комиссии безусловно есть и они должны быть во всех федерациях. Тогда специалисты будут просматривать матчи, результат в которых может вызывать вопросы. И если такой матч признан странным, то уже тогда в дело вступают силовые структуры.

    В свое время, когда я входил в такую комиссию, мы просматривали несколько подозрительных матчей из РФПЛ с участием «Амкара» и «Терека». И благодаря нашему комитету Госдума в дальнейшем приняла закон, который помогает бороться с выявлением договорных матчей. Только работайте и выявляйте. Рычаги воздействия есть. И даже Карпин сможет участвовать и работать в этой комиссии. Что же касается меня, то приглашения такого не поступало. Но я готов.

    Если говорить о методах определения по телекартинке, договорной это матч или нет, то есть несколько факторов. Например, как игрок вступает в борьбу, это видно сразу. Потом совсем другой темп, малое количество нарушений, ну и как забиваются сами голы», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    21.11.2016 23:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 ноября 2016, 10:15

      Такие люди там нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 22 ноября 2016, 08:00

      Только в комиссии готовы к этому? Он заявлял в свое время, что готов тренировать сборную России по футболу бесплатно, лишь бы Капелло тогда ушел))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 22 ноября 2016, 07:13

      Как пел Высотский, в песне о психбольнице-нам вождя не доставало,настоящих буйных мало !

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 21 ноября 2016, 23:53

      Такие люди нужны в этой комиссии.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 ноября 2016, 23:31

      Нашлось местечко великому эксперту Бубнову

      2
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