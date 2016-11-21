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    «Бавария» в ответ на шапки-ушанки предложила «Ростову» сыграть в национальной немецкой одежде

    «Бавария» через свою официальную страницу в Twitter в шутку предложила футболистам «Ростова» провести матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в национальной баварской одежде. Напомним, ранее донской клуб посоветовал мюнхенцам выйти на поле в шапках-ушанках.

    «Мы наденем шапки-ушанки, если вы выйдете на поле в этом», – говорится в сообщении «Баварии».

    Матч между «Ростовом» и «Баварией» пройдет 23 ноября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 20:00 по московскому времени. Напомним, в первой игре мюнхенский клуб разгромил ростовчан со счетом 5:0.

    Источник: Twitter

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    21.11.2016 23:11
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 ноября 2016, 22:33

      Будь я помоложе и без диванно-футбольного пуза, с удовольствием одел бы такую униформу и рассекал по родной Твери...Ха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 19:53

      Не по сезону баварцы одеты.Отморозят себе всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 22 ноября 2016, 14:40

      Стильно, модно, молодежно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1530

      zarsm 22 ноября 2016, 12:24

      Ростов и Бавария переписываются в твиттере. Теперь я видел все)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 ноября 2016, 09:14

      В роли манекенов истинные арийцы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 ноября 2016, 06:58

      Это они ещё в Сибири не были!
      Ростову удачи!
      Верим!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 ноября 2016, 06:24

      Молодцы немцы.И с чувством юмора и на поле в порядке.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 ноября 2016, 05:56

      Баварии еще валенки обуть надо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 05:56

      Для Ростова это матч история и какой бы не был исход надо отдать должное ребятам то что бьются как могут ...
      Возможно это первый и последний раз когда Бавария посетит город на Дону !!!

      7
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 22 ноября 2016, 05:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в форме СС что ли?

      -4
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