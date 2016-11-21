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    РФПЛ. «Терек» сыграл вничью с «Томью» в заключительном матче 14-го тура

    В заключительном матче 14-го тура РФПЛ «Терек» и «Томь» не порадовали зрителей голами и сыграли вничью – 0:0.

    Таким образом, грозненский клуб набрал 24 очка и продолжает находиться на четвертом месте в турнирной таблице. «Томь» поднялась на 14-ю строчку и теперь имеет в активе девять баллов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Терек (Грозный) – Томь (Томск) – 0:0

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Пирис (Мбенгуе, 80), Кузяев, Роши (Грозав, 78), Иванов, Митришев (Мирзов, 73), Балай.

    Томь: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дудиев (Погребняк, 90+1), Жиров, Яблонски, Баляйкин, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 75), Голышев, Касьян (Самодин, 66).

    Предупреждения: нет – Ковальчук, 32; Касьян, 36; Дудиев, 53; Самодин, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 00:03

      Томь, молодцом!

      2
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 21 ноября 2016, 21:01

      Галимый договорняк противно смотреть. По моему президент терека попрет в шею кое кого после этого договорняка. Не думаю что закроет глаза на этот бедлам (если конечно не сам его зарулил) в Томске ведь тоже есть большие люди.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 20:57

      Щас Кадыров им выскажет в раздевалке, и со Спартаком будет совсем другой настрой.

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