Рейнгольд: «Давно не видел такого «Спартака»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 34 очка. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года стали победителями первого круга.

«Я еще раз убедился, что «Спартак» после назначения Карреры находится на правильном пути. Появилась стабильность состава. Видно, что это коллектив единомышленников, перед которыми стоит общая цель. При предыдущих тренерах не было ничего подобного. Игра «Спартака» не зависит от конкретных исполнителей. Разные футболисты пропускали матчи из-за травм, но целостность игры оставалась. Это говорит о том, что каждый игрок знает свою задачу на поле и знает задачи своих партнеров. И меня очень радует отношение игроков к своей работе. Давно не видел такого «Спартака», – сказал Рейнгольд.