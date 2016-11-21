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Рейнгольд: «Давно не видел такого «Спартака»

21 ноября 2016, 20:35
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 34 очка. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года стали победителями первого круга.

«Я еще раз убедился, что «Спартак» после назначения Карреры находится на правильном пути. Появилась стабильность состава. Видно, что это коллектив единомышленников, перед которыми стоит общая цель. При предыдущих тренерах не было ничего подобного. Игра «Спартака» не зависит от конкретных исполнителей. Разные футболисты пропускали матчи из-за травм, но целостность игры оставалась. Это говорит о том, что каждый игрок знает свою задачу на поле и знает задачи своих партнеров. И меня очень радует отношение игроков к своей работе. Давно не видел такого «Спартака», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Igornv
1479751629
класс
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VVM1964
1479752336
СПАРТАК РАДУЕТ , НАДЕЮСЬ ТАК БУДЕТ И ВПРЕДЬ .
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Zeff
1479753802
Смотри и наслаждайся!
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marslond
1479754576
Никто не видел, а теперь - это реальность.
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cska-62
1479761309
Я тоже давно не видел такого "Спартака". Но если верна информация о том, что трансфер Селихова с Каррерой не согласовывали, то внутри клуба явно появились вредители! Подозреваю, что из "дружбанов" Аленичева или Карпина... А зависть - порок! Ведь это и неуважение к главному тренеру, и совершенно ненужное нервное напряжение для того же Реброва, к игре которого нет никаких претензий! Помяните моё слово: если кто и угробит намечающуюся и долгожданную сказку для болельщиков красно-белых, то это вредители внутри клуба и около клуба! Из тех, что ноют о каких-то мифических заслугах Аленичева... Знаем мы эти заслуги... По вылету с туляками из РФПЛ, например... А у Карпина ещё и по вылету из ФНЛ...
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