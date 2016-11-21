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    Веденеев считает, что «Зенит» должен радоваться нынешнему второму месту в РФПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что сине-бело-голубые должны быть довольны нынешнему второму месту в РФПЛ в связи с нестабильной игрой. Напомним, на данный момент петербургский клуб отстает от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» на три очка.

    «Большинство игроков «Зенита» способны отключиться от турнирной таблице. Более того, с учетом того, как питерцы нестабильно выступают, с учетом количества травмированных, второму месту еще нужно радоваться. Победа над «Крыльями» была добыта на пределе своих возможностей.

    Люди думают, что «Зенит» станет чемпионом? Может, они знают какие-то нюансы (смеется)?! Болельщикам из Москвы кажется, что «Зенит» прогрессирует, а болельщикам в Питере кажется, что у «Спартака» все хорошо. Тем не менее, все зависит от предстоящей зимы, от работы клубов в зимнее трансферное окно. Луческу необходимо укреплять оборону, которая ослабла после ухода Гарая. Если этого не случится – и за второе место будет бороться проблематично», – сказал Веденеев.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.11.2016 19:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100

      mixon73 22 ноября 2016, 07:01

      Тут да не стабильная игра. Вратарская позиция подводила много. И согласенн с Zeffом нужен в оборону человечек. Ну а так всё в их руках!!!! ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 ноября 2016, 02:12

      Потенциально Зенит сильнее. Очень не хватает Данни. Надо брать 100% очков в 3-х последних матчах ЧР. В ЛЕ выставить молодёжь. К чёрту евроочки. Итак концовка напряжённая получается: 24, 27, 30, 3,

      1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 22 ноября 2016, 01:18

      Нужен столп обороны на замену Гараю, нужен вратарь, более сильный чем Кержаков и более стабильный, чем Лодыгин. Нужно научить Новосельцева обороняться вне автобуса, нужно избавиться от... и т.д. Столько всего нужно, что золото для Зенита в этом сезоне выглядит почти неразрешимой задачей.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 ноября 2016, 00:22

      ВЕДЕНЕЕВ ВЕЧНО ЧЕМ-ТО НЕДОВОЛЕН.САМ ОДИН РАЗ ЧЕМПИОНОМ СТАЛ И ЧЁ

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 21 ноября 2016, 21:15

      Так Зенит и радуется нынешнему второму месту и с уверенностью смотрит в будущее.

      0
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      Рейтинг: +6332

      порт 21 ноября 2016, 20:10

      Не ссы Серёга, всё будет хорошо.

      3
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 21 ноября 2016, 19:57

      Ужас ,Веденеев и Черевиченко троллят ,один Зенит ,другой Спартак
      Видимо остались обиды на клубы ;

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 ноября 2016, 19:36

      Ведунеев,в овощном полторашка портвейна -97 рублей..
      тебе -туда..

      5
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