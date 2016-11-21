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    «Ростов» – «Баварии»: «В шапках-ушанках вам будет играть теплее»

    «Ростов» отреагировал на запрос «Баварии» по поводу погоды в городе не без доли иронии. Пресс-служба мюнхенцев поинтересовалась у своих российских коллег относительно температуры в Ростове-на-Дону, где командам предстоит провести в среду поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. В частности, представителей «Баварии» интересовало, не будет ли холодно нападающему Томасу Мюллеру, если он предпочтет обычные шорты более длинным. На что последовал ответ: «Будет теплее в «ушанках».

    Встреча «Ростов» – «Бавария» пройдет 23 ноября в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.11.2016 18:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 21:05

      Можно еще ватные телогрейки выдать. Пусть знают Нашу Рашу и казачье гостеприимство!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 ноября 2016, 04:12

      Все на других ветках хают ЧР , из-за климатических условий, а вот он плюс, и надо Мудко постараться всё сделать , чтобы основной этап евро кубков проводился в январе-феврале, и ЧМ и ЧЕ

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 21 ноября 2016, 22:41

      Молодцы!Здраво шутканули

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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 ноября 2016, 22:31

      шутят - это хорошо. удачи Ростову

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 ноября 2016, 19:46

      Скажите спасибо что у нас из условного Якутска команды в ЛЧ не попадают

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka > roman230582 21 ноября 2016, 19:51

      А зря! сразу бы проходили в 1/8.

      России можно прикольнуться над западом и сделать чемпионом команду из Якутска например или Чукотки.

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      Рейтинг: +15

      lno_namel > compka 21 ноября 2016, 20:00

      тогда сразу из Нарьян-Мара....

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > compka 21 ноября 2016, 20:07

      И добраться туда можно только на поезде из Москвы в плацкартном вагоне!

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная > lno_namel 21 ноября 2016, 22:21

      В Нарьян-Маре не так холодно как в Якутске

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > roman230582 22 ноября 2016, 04:07

      Точно весь мир бы угарал над ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ.Надо Зениту или ЦСКА сменить прописку и переехать туда. , может тогда будут в 14 выходить.

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