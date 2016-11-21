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    Митришев и Балай выйдут в атаке «Терека» на игру с «Томью»

    «Терек» и «Томь» огласили стартовые составы на поединок 14-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Пирис, Кузяев, Роши, Иванов, Митришев, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Мирзов, Х. Кадыров, Грозав, Мбенгуе.

    «Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дудиев, Жиров, Яблонски, Баляйкин, Ковальчук, Попов, Голышев, Касьян.

    Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Макурин, Самодин, Погребняк, Кудряшов, Соболев.

    Источник: РПЛ

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    21.11.2016 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      life85 21 ноября 2016, 18:49

      Надеюсь это не тот Яблонски что "играл" в ХК Витязь :)

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