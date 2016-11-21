Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Дзагоев готовится к игре с «Байером», но на все 90 минут его не хватит»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Байера» подчеркнул, что хавбек Алан Дзагоев имеет шанс принять участие в завтрашнем матче, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. При этом специалист отметил: игрока, только восстановившегося от травмы, вряд ли хватит на все 90 минут. Также наставник армейцев не исключил появления в стартовом составе 18-летнего нападающего Федора Чалова. Игра состоится в Москве во вторник, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    – Какова вероятность того, что Дзагоев сыграет завтра?

    – Он работает в общей группе. Это означает, что Алан готовится к матчу. Наверное, на весь матч его не хватит. Если говорить о Еременко – это очень серьезная потеря. «Байер» – клуб с гораздо более длинной обоймой игроков. Еще раз говорю, что мы давно играем без Еременко и без Дзагоева. Понятно, что нам без них тяжело, но никуда от этого не денешься.

    – Зависит ли судьба Траоре от итогов группового этапа Лиги чемпионов?

    – Никак не взаимосвязаны эти вещи.

    – Есть ли шанс, что завтра появится в основе Чалов?

    – Такая возможность, безусловно, существует. Любой игрок, который готовится к матчу в основной группе, имеет шансы на выход в стартовом составе.

    – Вернблума в матче с «Байером» тоже будете использовать ближе к атаке?

    – В предыдущих матчах, на мой взгляд, это было для нас оптимальным решением. Ход матча с «Амкаром» подтвердил правильность наших намерений, хотя мы и не выиграли игру. По поводу завтрашнего матча: у нас есть еще тренировка, тактическое занятие, чтобы выбрать оптимальный вариант.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 ноября 2016, 04:14

      Откачали, но не полностью?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 21 ноября 2016, 23:26

      Погода в помощь. Удачи ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 ноября 2016, 18:16

      Лучше взять 4 место! И так ЦСКА в говне!! Все силы на РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 21 ноября 2016, 18:00

      Хотелось бы, но мало я верю в этих коней,
      Может их пастух чё придумал, ему видней.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > subbotaspartak 22 ноября 2016, 04:17

      А что он может придумать , вместо своего привычного покачивания и ДАВАЙ-ДАВАЙ? Только подпрыгивать и КНУТИКОМ махать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 21 ноября 2016, 17:44

      В 41м хоть и не в ноябре, а декабре началось контрнаступление, но в ноябре оно было остановлено. Пора повторить историю и остановить немцев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Gerero2198 22 ноября 2016, 04:25

      Прекрасно разбираешься в истории +++++++! Только не помнишь?, сколько жизней это унесло, при условии что в СССР людского ресурса было больше, чем в Германии.Думаю футбольной скамейки ЦСКА не хватит на такой героический поступок , они уже обескровленны некоторыми наркоманами и больными , к тому же не так патриотично воспитаны , чтобы умирать за Родину и идею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 21 ноября 2016, 17:36

      Армейцы удачи завтра ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 21 ноября 2016, 17:11

      Мы хотим всем рекордам-наши звонкие дать имена!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > мыцык 22 ноября 2016, 04:29

      Гений тренерского корпуса России, Гениальнейший тренер всех времён и народов-СЛУЦКИЙ ЛЕОНИД-можно эту версию?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 21 ноября 2016, 17:03

      Пора хоть на ноль уже сыграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Jois91 21 ноября 2016, 16:59

      Ну давайте, армейцы, покажите уже наконец-то свой дух, воскресите его. Игра: пан или пропал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 21 ноября 2016, 16:32

      Удачи ЦСКА!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11