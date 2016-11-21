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    Месси готов принять участие в матче с «Селтиком»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу и наравне с остальными игроками команды готовится к матчу пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком». Лидер сине-гранатовых был вынужден пропустить игру 12-го тура Примеры против «Малаги» (0:0) из-за проблем с желудком, возникших у него во время перелета со сборной Аргентины между встречами отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

    Поединок «Селтик» – «Барселона» состоится в среду, 23 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.11.2016 15:42
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