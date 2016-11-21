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    В академию «Терека» будут привлечены тренеры из «Ювентуса»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что грозненцы ведут переговоры с тренерами молодежных команд «Ювентуса» на предмет работы в клубной академии «Рамзан». По его словам, с итальянскими специалистами уже достигнута принципиальная договоренность.

    «Тренеров, которые работают с молодежными командами «Ювентуса», приглашаем сюда на работу. Сейчас идут переговоры с самым главным методистом, главным тренером молодежного футбола «Ювентуса». Он уже дал согласие на работу в нашей академии, и вместе с ним еще три тренера.

    Очень надеюсь, что мы с помощью этих тренеров выйдем на высокий уровень не только в России, но и в Европе. Надеюсь с их помощью не только развивать, но и налаживать отношения на хорошем европейском уровне. Мы каждый год и не один раз просматриваем тысячи детей. Кто действительно любит футбол, если он сегодня не попал в нашу академию, не должен терять надежду», – сказал Алханов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    21.11.2016 15:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 ноября 2016, 19:40

      Успехи Карреры что ли вдохновили

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 ноября 2016, 18:41

      Даже так? Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет.

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 21 ноября 2016, 15:29

      это их привлек главный болельщик терека, который комментирует его матчи в микрофон?

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