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    Шавло: «Видно, что игроки «Спартака» бьются друг за друга»

    Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло уверен, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера качественно подготовит игроков к весенней части чемпионата России во время зимней паузы. Также он отметил микроклимат в команде, подчеркнув, что при итальянском специалисте спартаковцы стали биться друг за друга. Напомним, после вчерашней победы над «Амкаром» во встрече 14-го тура РФПЛ «Спартак» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Зенит» на три очка.

    «Если «Спартак» сохранит такую же игру и стабильность, то должен стать чемпионом. У меня нет опасений перед длительной зимней паузой. Не думаю, что будет большая потеря физической формы, учитывая, что будут сборы. Первая предсезонка Карреры в качестве главного тренера? Никаких опасений нет. Итальянец справится. Что касается эмоций, то Каррера не допустит, чтобы игроки потухли. Массимо живет футболом, а игроки уже привыкли к такому эмоциональному поведению тренера.

    Все футболисты «Спартака» тащат команду к чемпионству, а Глушаков ставит последнюю точку. В матче с «Амкаром» она получилось самой жирной. Главное, что сейчас есть в команде, так это стабильность. Стоит сказать и о микроклимате в команде. Видно, что игроки бьются друг за друга. Вспомните, какая радость была после забитого гола «Амкару». Это то, что надо», – сказал Шавло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 20:05

      ДА и это чувствуется.

      0
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 21 ноября 2016, 19:33

      Одной атмосферой чемпионства не выигрывают, впереди еще много работы

      2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 21 ноября 2016, 17:41

      давай спартак ))) удачи тебе ))

      2
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