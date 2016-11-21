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    «Зенит» и «Краснодар» узнали арбитров на матчи Лиги Европы

    В четверг состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. На игре «Зенит»«Маккаби» Тель-Авив будет работать македонский судья Александар Ставрев. Его помощниками на линии выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов. Роль арбитров за воротами будут выполнять Димитар Мецкаровски и Деян Якимовски. В качестве четвертого судьи заявлен Никола Караколев.

    Встречу «Краснодара» и «Зальцбурга» обслужит израильская судейская бригада, возглавляемая Лираном Лиани. Боковые арбитры – Нисан Давиди и Давид Битон, дополнительные – Менаше Масиах и Эйтан Шмулевич. Четвертый судья – Орен Бурштейн.

    Поединки состоятся 24 ноября. «Зенит» и «Маккаби» выйдут на поле в 19:00 по московскому времени, а «Краснодар» и «Зальцбург» – в 21:00.

    Источник: УЕФА

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    21.11.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:19

      Нам без разницы кто свистеть будет. Потому что будет вынос евреев с разгромным счетом. Мне Дандолк понравился. Нужно помочь ребятам из Ирландии.

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