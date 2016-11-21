«Зенит» и «Краснодар» узнали арбитров на матчи Лиги Европы

Нам без разницы кто свистеть будет. Потому что будет вынос евреев с разгромным счетом. Мне Дандолк понравился. Нужно помочь ребятам из Ирландии.
В четверг состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. На игре «Зенит» – «Маккаби» Тель-Авив будет работать македонский судья Александар Ставрев. Его помощниками на линии выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов. Роль арбитров за воротами будут выполнять Димитар Мецкаровски и Деян Якимовски. В качестве четвертого судьи заявлен Никола Караколев.
Встречу «Краснодара» и «Зальцбурга» обслужит израильская судейская бригада, возглавляемая Лираном Лиани. Боковые арбитры – Нисан Давиди и Давид Битон, дополнительные – Менаше Масиах и Эйтан Шмулевич. Четвертый судья – Орен Бурштейн.
Поединки состоятся 24 ноября. «Зенит» и «Маккаби» выйдут на поле в 19:00 по московскому времени, а «Краснодар» и «Зальцбург» – в 21:00.