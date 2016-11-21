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    Непомнящий согласился занять должность в РФС

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что дал согласие занять один из постов в Российском футбольном союзе. Ранее глава организации и вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими кандидатами, которые должны стать в РФС олицетворением отечественного футбола.

    «Пока у нас была вводная беседа, по итогам которой я дал принципиальное согласие на работу в РФС. Подробности пока рассказать не могу. Это будет официальная должность, а не консультирующая», – сказал Непомнящий.

    Источник: ТАСС

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    21.11.2016 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 17:11

      Достойно.Удачи.

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 21 ноября 2016, 16:52

      Так уж его то можно было и главой сразу!!! Против его авторитета и опыта не попрешь!!!

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