Арустамян: «Каррера полностью доверяет Реброву и ждет покупок в атаку и оборону»

Нужен нап, а покупают вратаря.... Интересно!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает приоритетной целью покупку голкипера. По его словам, итальянский специалист прежде всего рассчитывает на укрепление атаки и обороны в зимнее трансферное окно. Ранее ряд СМИ сообщил, что вратарь «Амкара» Александр Селихов находится в шаге от подписания контракта с красно-белыми.
«Для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер Селихова не приоритет. На данный момент итальянец не видит вратарской проблемы и полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.
Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в группу атаки. Например, «Спартак» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука, который никак не продлит контракт с «Локомотивом», – сказал Арустамян.