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    Арустамян: «Каррера полностью доверяет Реброву и ждет покупок в атаку и оборону»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает приоритетной целью покупку голкипера. По его словам, итальянский специалист прежде всего рассчитывает на укрепление атаки и обороны в зимнее трансферное окно. Ранее ряд СМИ сообщил, что вратарь «Амкара» Александр Селихов находится в шаге от подписания контракта с красно-белыми.

    «Для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер Селихова не приоритет. На данный момент итальянец не видит вратарской проблемы и полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.

    Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в группу атаки. Например, «Спартак» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука, который никак не продлит контракт с «Локомотивом», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2016 13:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 00:38

      Нужен нап, а покупают вратаря.... Интересно!

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 21 ноября 2016, 18:30

      реброву 32 год два и в запас

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 21 ноября 2016, 17:24

      да всё равно ребров будет стоять

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 17:15

      Амкар продаёт так как денег нет. Спартак покупает потому что деньги есть. Селихов в заложниках.Что он сам хочет?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 16:57

      Всё ясно Селихова берут в нападение.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 21 ноября 2016, 16:51

      Артем молодец.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 21 ноября 2016, 16:08

      Трансфер вратаря это мотивация для самого Реброва, это очень правильный шаг! Реброву в Спартаке на данный момент нет конкурентов...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 ноября 2016, 15:36

      Миранчук это не усиление.

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 21 ноября 2016, 14:37

      Селиков обязал был поговорить с Каррерой, узнать нужен он ему или нет. Если не нужен тогда зачем покупать ?

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 ноября 2016, 14:31

      Арустамян: Бердыев в Спартаке ёпт!

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