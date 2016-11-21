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    Один из клубов готов заплатить Месси 100 миллионов, чтобы он отказался от продления контракта с «Барселоной»

    По информации El Mundo, лидеру «Барселоны» Лионелю Месси поступило интересное предложение от одного неназванного клуба. Аргентинцу предлагается денежная компенсация в размере 100 миллионов евро в случае отказа от продления договора с сине-гранатовыми. Дав свое согласие, игрок избавит заинтересованную сторону от обязанности платить за него отступные, составляющие 250 миллионов.

    Нынешний контракт Месси рассчитан до июня 2018 года. Ранее появилась информация, что 29-летний футболист сядет за стол переговоров с руководством каталонцев по поводу нового соглашения после матча 14-го тура Примеры с «Реалом», намеченного на третье декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 12:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 21 ноября 2016, 16:05

      Реальные претенденты Ман Сити, Ман юнайтед, ПСЖ, остальные не потянут такую сумму. А вообще если честно согласен с предыдущими высказываниями мир сошел с ума, штрафуют бедные клубы которые добиваются результатов, а Месси король и плевал на весь фейр плэй(((

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > ВoВ 21 ноября 2016, 18:43

      парень старается, играет, он в этом виноват? думаю, нет.

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      Рейтинг: +27

      Igil777 21 ноября 2016, 15:49

      Ахахах, Перес сука

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 ноября 2016, 15:24

      Мир сошел сума! ))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 ноября 2016, 14:59

      Челси наверно)

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 21 ноября 2016, 14:55

      МС сто пудов

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 ноября 2016, 14:53

      Барса и реал скучная игра будет.... не ту игру показывают этот сезон они

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 ноября 2016, 14:48

      Уж не Зенитушка ли???? ))))
      А что? А вдруг? )))

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 21 ноября 2016, 14:27

      И еще, хваленный финансовый фейр плей, где же он?
      А ну да Ростов, Краснодар штрафуете, через чур дохрена бананов неграм дают...
      Это не фейр плей, это защита богатых от бедных, чтобы бедные никогда не имели таких возможностей, а были только поставщиком молодого мяса.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 ноября 2016, 13:45

      неназванный клуб .....Анжи

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 21 ноября 2016, 13:41

      Ничего против Месси не имею, но это уже нихрена не спорт, когда некоторым игрокам готовы отвалить бабла больше чем бюджет некоторых государств, а там детки голодные )))

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