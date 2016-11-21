Создана сборная Крыма по футболу

Состоялось заседание президиума Крымского футбольного союза, на котором было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

«Главным тренером сборной Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, ассистентом главного тренера – Дранов Сергей Геннадьевич.

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе «Арена-Крым».

Презентация сборной команды Крыма по футболу широкому кругу общественности Республики Крым и г. Севастополя состоится в рамках I Крымского футбольного Форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года», – говорится на официальном сайте организации.