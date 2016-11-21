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Создана сборная Крыма по футболу

21 ноября 2016, 11:08
30

Состоялось заседание президиума Крымского футбольного союза, на котором было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

«Главным тренером сборной Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, ассистентом главного тренера – Дранов Сергей Геннадьевич.

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе «Арена-Крым».

Презентация сборной команды Крыма по футболу широкому кругу общественности Республики Крым и г. Севастополя состоится в рамках I Крымского футбольного Форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года», – говорится на официальном сайте организации.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (30)
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Munez89
1479716704
Создана сборная района где живёт любой из нас)) Зачем Ее создали, с кем они будут играть, кто будет Ее финансировать, почему эти ребята не играют в сборной своей страны? Я патриот, но это бред, зачем она нужна,сборная Крыма?
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prtcs
1479717875
С чего-то надо начинать.
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Андрей Ермошин
1479720404
Думаю, эту сборную создали больше для своего рода стимула местным футболистам, а ребята там играют неплохие, футбол же должен развиваться. Ну а санкции рано или поздно растворятся, и, придут эти молодые футболисты на смену нашим кокошам, дзюбкам и иным футболерам, для которых игра за сборную как экзекуция.
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Алексей1988
1479723896
Думаю, что все это бесполезная трата времени, денет и т.д. В общем чепуха полная. Всем уже давно известно, что спорт политизированный. УЕФА и ФИФА проекты Европы.
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baden69
1479724563
Удачи этой сборной. Хороших ребят в Крыму много, а играть сборная может на чемпионатах непризнанных республик.
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Shulc
1479724727
Даёшь Чемпионат Европы в Крыму!
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sochi-2013
1479725126
Поторопились. Через пару месяцев Крым признают частью России, и крымские команды войдут в зону Юг.
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