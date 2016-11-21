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    Создана сборная Крыма по футболу

    Состоялось заседание президиума Крымского футбольного союза, на котором было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

    «Главным тренером сборной Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, ассистентом главного тренера – Дранов Сергей Геннадьевич.

    В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе «Арена-Крым».

    Презентация сборной команды Крыма по футболу широкому кругу общественности Республики Крым и г. Севастополя состоится в рамках I Крымского футбольного Форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года», – говорится на официальном сайте организации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 11:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 21 ноября 2016, 13:45

      Поторопились. Через пару месяцев Крым признают частью России, и крымские команды войдут в зону Юг.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak > sochi-2013 21 ноября 2016, 14:46

      А кто сказал, что Крым не наш?
      Немец, хохол или чуваш?
      А смотреть на УЕФА и Европу-
      Загляните лучше Мудке в по...

      0
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      Рейтинг: +17

      Shulc 21 ноября 2016, 13:38

      Даёшь Чемпионат Европы в Крыму!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Shulc 21 ноября 2016, 16:13

      Был бы знатный трололо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      baden69 21 ноября 2016, 13:36

      Удачи этой сборной. Хороших ребят в Крыму много, а играть сборная может на чемпионатах непризнанных республик.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 ноября 2016, 13:24

      Думаю, что все это бесполезная трата времени, денет и т.д. В общем чепуха полная. Всем уже давно известно, что спорт политизированный. УЕФА и ФИФА проекты Европы.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 21 ноября 2016, 12:26

      Думаю, эту сборную создали больше для своего рода стимула местным футболистам, а ребята там играют неплохие, футбол же должен развиваться. Ну а санкции рано или поздно растворятся, и, придут эти молодые футболисты на смену нашим кокошам, дзюбкам и иным футболерам, для которых игра за сборную как экзекуция.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Андрей Ермошин 21 ноября 2016, 12:37

      Эти парни будут играть изолированно. Ни они никуда не уеду (санкции), ни к ним никто не приедет (санкции), а деньги получать будут. Так что, получим Кокошу в квадрате, его хоть заменить есть кем, а крымчан некем.

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > kykyi 21 ноября 2016, 12:41

      Я к тому, что санкции не вечны.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Андрей Ермошин 21 ноября 2016, 12:47

      Возможно, но сборная то зачем? Развивай детские спрот школы, на будущее. Всем хорошо и детям и спору, но ПИРА не будет. ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ, деньги на ветер.

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > kykyi 21 ноября 2016, 13:36

      Сборная по футболу непризнанных государств уже рядовое событие, у них и свой чемпионат мира есть.
      Могут Абхазам конкуренцию составить и в дупель этот УЕФА, хотя они тоже со временем свое мнение меняют.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 21 ноября 2016, 13:42

      А глобус непризнанных государств у них уже есть? "Чемпионат Мира непризнанных государств", ну ты уморил, смеялся до колик. Пуская организовывают своу НУЕФА, НФИФА. Вот денег на трансляциях огребут, США с Европой повесятся от зависти, так и победят все супостатов.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > kykyi 21 ноября 2016, 13:51

      с чего это вдруг они никуда не уедут? их в санкционных списках нет. да и санкции эти педрильные невечны.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > kykyi 21 ноября 2016, 13:53

      какие деньги? ты посчитал их уже и точно знаешь, из какого они кармана?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chesn0k 21 ноября 2016, 13:56

      Почему ни одна крымская команда не участвует в чемпионате РФ, почему их не примут в РФС? А на счет не вечные, читай выше. Никто не предлагает их лишить футбола. Вопрос, СБОРНАЯ зачем?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chesn0k 21 ноября 2016, 14:00

      Ну тогда смею предположить, что китайцы или французы денег выделят. Или все таки из бюджета РФ.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > kykyi 21 ноября 2016, 17:59

      кфс поставлен в рамки специальным статусом уефа и вынужден развиваться в этих рамках. они отыграли внутренний чемпионат, теперь собирают сборную, играть будут с непризнанными республиками. уровень копечный, не стоит того чтобы поднимать либеральные вопли о том, что нас объедают и обкрадывают.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chesn0k 21 ноября 2016, 18:06

      Где ты прочитал "объедают, обкрадывают"? Ты спросил из какого бюджета, так из бюджета РФ или нет? Как мне кажется это с твоей стороны звучат путриотические вопли. В чем смысл этой сборной, мне не понятно.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > kykyi 21 ноября 2016, 19:04

      ну ты же написал про какой-то пир, про какие-то пальцы веером и деньги на ветер. С моей стороны о чём вопли звучат? В смысл в том же, как и смысл любой другой сборной.

      0
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      kykyi > Chesn0k 21 ноября 2016, 19:22

      Не пир, а ПИАР( сборная Крыма конечно звучит громче, много громче и о ней можно написать). А вопли это "либеральные вопли". Икак они будут играть, не представляю, один тут написал " чемпионат мира среди непризнанных республик", умора. Так скоро появится, или уже появился, глобус непризнанных республик. По моему все это фейк, попытка громким заголовком пустить пыль в глаза и возможность местным спортивным функционерам(под благовидным предлогом) спереть(освоить) деньжат

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 ноября 2016, 11:44

      С чего-то надо начинать.

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 ноября 2016, 11:25

      Создана сборная района где живёт любой из нас))
      Зачем Ее создали, с кем они будут играть, кто будет Ее финансировать, почему эти ребята не играют в сборной своей страны?
      Я патриот, но это бред, зачем она нужна,сборная Крыма?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Munez89 21 ноября 2016, 11:47

      Финансировать, как это не прискорбно, будем мы.
      В сборной какой страны они могут играть? Украины, они теперь россияне. В сборную России их никто не возьмет( тут же попадем под санкции и самих отовсюду вышибут). Короче организовали команду клоунов для потехи местной публики и что бы "пальцы веером".

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Munez89 21 ноября 2016, 13:34

      Дааааа....Наступили времена,когда для того,что бы сказать правду,нужно добавить " Я патриот"))))Страшно и горько так жить(((

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Munez89 21 ноября 2016, 14:23

      играть будут на ЧМ среди не признанных государств... а так же товарищеские матчи никто не запрещал..

      https://ru.wikipedia.org/wiki/ConIFA_World_Football_Cup

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