Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рейнгольд: «Гол Глушакова – это что-то уникальное»

    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил волю к победе, которую продемонстрировали красно-белые в матче с «Амкаром».

    «Я очень доволен увиденным, в очередной раз увидел «Спартак» в действии, хотя игра давалась очень тяжело, поскольку соперник приехал не в футбол играть, а хулиганить. «Амкар», как говорится, сам не играет и другим не дает. Таким командам нужно быстро забивать, в этом ошибка «Спартака», который почему-то перешел на игру с навесов. А так, красно-белые продемонстрировали огромную волю к победе, а гол Глушакова – это что-то уникальное. Дай ему это повторить миллион раз, не думаю, что он даже в створ попадет», – заявил Рейнгольд.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 ноября 2016, 19:51

      Рейнгольд специалист уникальный просто сравнивать не с кем! Глушаков конечно молодец, без везения такие голы не залетают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      MAE 21 ноября 2016, 15:26

      таких уникальных ,в каждом чемпионате хватает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      SSC 21 ноября 2016, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков пушка страшная

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 21 ноября 2016, 14:51

      "Дай ему это повторить миллион раз, не думаю, что он даже в створ попадет". Я тоже такого мнения. Автобус Гаджиева довольно-таки успешно катил Спартака по маршруту уфимцев. И тут вдруг такое!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 21 ноября 2016, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      капитан, одним словом!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Bale2002 21 ноября 2016, 13:47

      молодец

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 ноября 2016, 13:27

      Хоть и терпеть не могу свинарей грязных, но гол шикарный )

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 21 ноября 2016, 12:42

      У Дениса хорошо развита воля к победе. Важные голы стал забивать, особенно в концовках матчей. Так что никакие "цветные" натурализованные нам не нужны.. Нам нужны наши футболисты с характером, а не безвольные капризные пай-мальчики типа "Кокоши"..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 21 ноября 2016, 12:17

      Вообще Глушаков еще в том сезоне говорил, что не идет удар, хотя на тренировках все влетает, видимо в этом сезоне нормально летит))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Niepel 21 ноября 2016, 11:32

      У итальянца спартачи стали больше бить издали! Это здорово! И на тренировках, наверное, стали больше бить по воротам, а не в "квадрат" стоячий играть!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11