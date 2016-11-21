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    Семак отказался от должности заместителя Мутко

    Сергей Семак, являющийся одним из тренеров «Зенита», имел возможность перейти на работу в Российский футбольный союз. Президент данной организации Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России стать спортивным директором или вице-президентом организации. Сам 40-летний Семак ответил отказом на такое предложение. Связано это с тем, что он планирует продолжать работать на тренерском поприще.

    В данный момент Семак проходит обучение для получения тренерской лицензии категории Pro, которая позволит ему стать главным тренером одной из команд РФПЛ или ФНЛ.

    Источник: Известия

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    21.11.2016 06:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 17:01

      Семаку пора главным поработать, у Тихонова получается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 21 ноября 2016, 12:18

      Такая должность больше Широкову подходит, а Семак пусть на тренерском поприще попытает удачу, у него большие перспективы в отечественном футболе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 21 ноября 2016, 12:13

      Молодец,не связался со шпаной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 ноября 2016, 10:43

      Семак никогда не был камикадзе и всегда держал нос по ветру!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2016, 09:42

      Семак принял очень правильное решение. С Мудко он погибнет,а так как
      тренер будет работать в любой команде и даже в сборной РФ.


      4
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 ноября 2016, 08:53

      Трудно честному человеку в логове воров...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 21 ноября 2016, 08:09

      Правильно сделал !!! Он как и человек хороший и тренером будем хорошим !!! Удачи ему на будущем тренерском мостике !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 ноября 2016, 06:23

      Расстрельная должность

      1
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