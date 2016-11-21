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    Дзюба: «Спартак» выигрывает те матчи, которые не должен. Но главное, чтобы все проходило в честной борьбе»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Крыльями Советов» рассказал о конкуренции петербургского клуба в чемпионате России со «Спартаком». Напомним, что после 14-ти туров красно-белые опережают сине-бело-голубых на три очка.

    – Перед выходом на поле знали, что «Спартак» дожал «Амкар»?

    – Да. На разминке узнали, что «Спартак» забил сумасшедший гол. Бывает такое. Прет им. Но и должное надо отдать – побеждают в тех матчах, в которых по идее даже не должны. Отпускать их нельзя. Сейчас пойдут очень интересные матчи. Главное, чтобы все происходило в честной борьбе. Чтобы не было подковерных интриг и чего-то в этом роде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 01:10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 21 ноября 2016, 15:48

      Дзюба поскуда редкостная !!!!!!!!! не желал не кому травм не когда даже зинитовским игрокам !! но эту падлу бля!! сплю и вижу как ему челюсть в подкате ломают !!!

      -2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:15

      Свиньи и честная борьба несовместимы. Свини и есть свини!

      -2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 ноября 2016, 12:26

      Для "иГРОЧИШКИ " это такая фишка, чтобы про тебя не забыли произнеси в любом предложении слово "Спартак"

      -1
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      Рейтинг: +111

      baddy 21 ноября 2016, 12:07

      Это Зенька выигрывает, чего не должна. Жди выходных, Краснодар вам трешку обеспечит.

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 21 ноября 2016, 09:53

      Что то подсказывает, что пруха мясная вот вот прекратится....

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 ноября 2016, 09:19

      Артем вы ее уже убили судя по матчу Зенит Спартак, какая нах интрига? и где ща там тот недокупленный арбитрик)?

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 21 ноября 2016, 09:02

      здюба думал у бомжей с кондачка рфпл выиграть, а хуй там.
      РЕАЛ - ЧЕМПИОН

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 21 ноября 2016, 09:00

      Бомбит у телочки

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 ноября 2016, 08:54

      Это тебе Спартак ничего не должен. А выигрывать должен - всегда. Про честную борьбу - слова бы Газпрому в уши... не в том ты клубе. ты ж за трофеями уходил и баблом, а не за честной борьбой. Так что про честность - завяжи губки в узелок, не твоя тема.

      4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > Ardenn 21 ноября 2016, 10:34

      Смешно, ага :)

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 ноября 2016, 08:42

      Артем, не гони!!! Какой матч Спартак выиграл, в котором типо не должен был!??? Что за бред вообще? Мы скорее недобрали! С Уфой и с Питером!!!

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