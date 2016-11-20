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    Луческу: «У Лодыгина больше удачи, чем у Михаила Кержакова»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался доволен итоговым результатом матча 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

    – Доволен результатом, если принять во внимание ситуацию, в которой мы оказались перед игрой. И не только потому, что Кришито, Нету и Витсель были дисквалифицированы. У нас еще и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на наших действиях, особенно в обороне. Сегодняшний состав можно назвать импровизацией. Некоторые игроки были неуверенны в себе, ошибались в обороне. Поэтому главное, что взяли три очка.

    Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Наш определяющий игрок Жулиано больше летает, чем готовится. Сегодня он выглядел не очень свежо и это сказалось на наших действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут. Я ожидал от него большего, но со своей задачей в защите он справился.

    Мы безобразно начали второй тайм. Неуверенность в обороне привела к тому что соперник создал несколько моментов, но в концовке мы проснулись и действовали более уверенно.

    – Сегодня вернулся Лодыгин. Дайте оценку его игре.

    – Он сыграл уверенно. Претензия только по вводу мяча – если руками он вводил его в игру довольно быстро, то ногами действовал очень медленно – это тормозило наши атаки. У Лодыгина больше удачи, чем у Миши Кержакова. Это важный компонент для футболиста.

    Лодыгин делает ошибки, команда пропускает, но потом все равно выигрывает. У Миши все по-другому – его преследует невезение. Сложно определить кто из них сильнее. Они вратари примерно одного уровня. Поэтому и играют попеременно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 23:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4921

      neveldomha 21 ноября 2016, 10:57

      С защитой был реальный бздец. Впервые увидел чтобы Анюков уступил на 2 метра. По крайней мере хватило мозгов не фолить. Новосельцев - это русский Луиш Нетту, только менее подвижный. Без Кришито - цент обороны плывет. Нужен серьезный защитник, как воздух.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 ноября 2016, 09:42

      два сапога..

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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 ноября 2016, 00:26

      Посидел на лавке и взял себя в руки

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