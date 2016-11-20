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    Дзюба: «Спартак»? Молодцы, хорошо играют. Нас это подстегивает»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РФПЛ. Напомним, что российский форвард оформил в этой встрече дубль.

    «Мы рады, что победили в тяжелой игре. Их игра перестраивается. Виден прогресс команды, в этом заслуга их тренера. «Крылья» хорошо играли, угрожали нашим воротам. Главное — три очка.

    Чувствую себя лучше. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, а также Станиславу Саламовичу Черчесову, что дали время подлечить травму — поняли ситуацию правильно.

    «Спартак»? Хорошо играют — молодцы, нас это тоже подстегивает. Но вся борьба впереди. У нас любят сначала кого-то унизить, а затем восхвалять. Посмотрим, что будет в итоговой турнирной таблице, а остальное — суета. Нет других конкурентов кроме «Спартака»? Не сказал бы. ЦСКА и «Краснодар» притаились, но вся борьба впереди», – отметил Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2016 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 07:38

      Вот почему очень многие кто не выходят в команде на первое место-пытаются завоевать себе авторитет именно словестным поносом-Тошич,Чернов ну и куда уж без главного Дуба ?

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 ноября 2016, 02:34

      Иуда! Желаю ему чтоб ногу сломали, и чтоб завязать с футболом пришлось навсегда. Справедливо будет

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 ноября 2016, 00:01

      Трепло!!!! Тренируйся больше.

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