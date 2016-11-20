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    РФПЛ. «Зенит» благодаря двум голам Дзюбы выиграл у «Крыльев Советов»

    В поединке 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Крыльями Советов». Матч, состоявшийся сегодня на стадионе «Петровский», завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Артем Дзюба.

    Таким образом, петербургская команда набрала 31 очко и сократила отствание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до трех баллов. Самарцы продолжают занимать последнее место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Зенит – Крылья Советов – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисио, Гарсия, Мак (Шатов, 72), Жулиано (Джорджевич, 79), Дзюба, Кокорин.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Маргасов (Ткачев, 67), Родич, Надсон, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Чочиев, 84).

    Предупреждения: Маурисио, 69 – Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 21:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 ноября 2016, 00:44

      Нормально!!! Молодцы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 21 ноября 2016, 00:18

      следующий тур будет очень интересным

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 ноября 2016, 00:14

      Погоня продолжается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 ноября 2016, 00:05

      ...Дзюба очень прилично смотрится...
      ..."булыжник в огород"тем,кто "стебался",что с уходом Халка Дзюба перестанет забивать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 20 ноября 2016, 21:48

      Всех с победой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 ноября 2016, 21:41

      Перед лигой не сильно напряглись.Защиты нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1205

      inzek 20 ноября 2016, 21:34

      это похороны, это Дзюба от гр.Орлова звучало? нет? что то газовый комментатор теряет сноровку..унылый комментатор! ИМХО

      2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 20 ноября 2016, 21:32

      Оборона Зенита после травм Кришито и Жиркова превратилась в колхоз. Новосельцев - дно днищенское, почти все атаки соперника смотрит футбол. Бердыева на него Нету.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3897

      minaev23 20 ноября 2016, 21:21

      Кокс опять не заметен!

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > minaev23 20 ноября 2016, 21:23

      Зато в ЦСКА кокс заметен.

      4
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