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    Тарханов: «Краснодар» оказался сильнее «Урала» по всем показателям»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 14-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:3) выразил мнение, что его подопечным не хватает мастерства в играх против таких сильных соперников.

    «Краснодар» оказался сильнее «Урала» по всем показателям. Они имели большое преимущество над нами, хотя до первого забитого мяча явных моментов у наших ворот не было. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но нам не хватало мастерства выхода из-под прессинга. «Краснодар» располагает классными исполнителями – особенно в средней линии. У нас пока нет готовности и высокого уровня мастерства играть против таких сильных команд», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 17:00
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