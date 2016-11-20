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    Шалимов: «Где-то за нас сыграла удача и исполнительское мастерство, но результатом матча с «Уралом» я доволен»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 14-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали крупную победу над «Уралом» со счетом 3:0.

    «Довольны игрой и результатом. Во втором тайме продолжили играть в своем ключе, не пропустили контратак со стороны соперника. Мне кажется, после перерыва мы немного подсели, так как большую часть времени владели мячом. Где-то за нас сыграло исполнительское мастерство и удача, но главное, что победили», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 16:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 ноября 2016, 21:45

      Хорошо размялись - Зальц надо побеждать.Со Смоловым даже на замене больше шансов.

      0
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 20 ноября 2016, 17:07

      Вынесли в заголовок фразу, которую Шалимов не произносил)))

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