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    «Милан» хочет приобрести у «Тоттенхэма» Кейна

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, итальянский клуб готов предложить 23-летнему англичанину контракт с недельным окладом в 100 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард не может договориться с лондонским клубом о продлении трудового соглашения, требуя двукратное повышение зарплаты. В нынешнем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ семь матчей, в которых забил пять голов и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Express.co.uk

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    20.11.2016 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 ноября 2016, 03:55

      Британский форвард в Серии А? Слабо в єто верится...

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