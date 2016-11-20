Орлов: «К сожалению, сборная России уже ниже плинтуса»

Телекомментатор Геннадий Орлов призвал не заострять внимания на падении сборной России в рейтинге ФИФА. По мнению ведущего, у национальной команды уже есть проблески в игре.

«Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже сборной Буркина-Фасо? К сожалению, мы уже ниже плинтуса. В то же время надо понимать, что сейчас идет подготовка нашей сборной к чемпионату мира, у нас нет официальных матчей. Рейтинг — это все-таки условное. Как и социологические опросы, которые не то что не всегда правильные, а чересчур неправильные.

Проблески в игре сборной России есть. Своей харизмой Черчесов заставил игроков быть старательными, в матче с румынами все это видели. Другое дело, что мастерства недостаточно. Нет Смолова и Дзюбы, которые резко отличаются от Кокорина тем, что забивают», – заявил Орлов.