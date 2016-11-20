Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «К сожалению, сборная России уже ниже плинтуса»

20 ноября 2016, 09:49
17

Телекомментатор Геннадий Орлов призвал не заострять внимания на падении сборной России в рейтинге ФИФА. По мнению ведущего, у национальной команды уже есть проблески в игре.

«Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже сборной Буркина-Фасо? К сожалению, мы уже ниже плинтуса. В то же время надо понимать, что сейчас идет подготовка нашей сборной к чемпионату мира, у нас нет официальных матчей. Рейтинг — это все-таки условное. Как и социологические опросы, которые не то что не всегда правильные, а чересчур неправильные.

Проблески в игре сборной России есть. Своей харизмой Черчесов заставил игроков быть старательными, в матче с румынами все это видели. Другое дело, что мастерства недостаточно. Нет Смолова и Дзюбы, которые резко отличаются от Кокорина тем, что забивают», – заявил Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Орлов Геннадий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PopCorn963
1479625532
Полностью согласен!
Ответить
woyser
1479626652
Что за страна такая - "Плинтус"?
Ответить
subbotaspartak
1479626720
Это ты, Орлов, уже отлетал, А Россия ещё поднимется на пьедестал. Верю-не верю, но красиво сказал.
Ответить
Chernyi Lis
1479627081
Орлов во время трансляций своим комментированием возвеличивает игроков зенита хотя факт. они середнячки. Этот псевдо высокий уровень мастерства и является одним из факторов уровня "тепличной"сборной.
Ответить
ribavadim
1479628340
https://www.youtube.com/watch?v=Se2YOsAIyPU ...
Ответить
Андрей 26 rus
1479631470
Орлов от туда и не подымался недокомментатор
Ответить
shurik45
1479631848
Как можно Орлова относить к каким-то специалистам ,он же посмешище . Даже во время трансляции игроков путает.
Ответить
Sashka Reshetov
1479632437
На мой взгляд, Коко осознал , что хватит ему ребячества , что пора всем доказать что-то достойное. Мне кажется, что Саня скоро выйдет на более качественный уровень в своей игре. А если говорить о всей сборной, то игра в 3 защитника ,на мой взгляд, лучший вариант. Наигрывать , мне кажется, нужно новосельцеса,кутепова и джикию(семенова)-как основных защитников сборной России. По флангам:жирков-слева, самедов-справа.в центре полузащиты:глушаков, дзагоев, миранчук. Напы:кокорин и смолов(дзюба).
Ответить
Doktor Dik
1479633536
нашли кого слушать. он же старый маразматик
Ответить
антиОрлов
1480090217
Срочно добавить Аршавина и Орлова! Тогда пожалуй сборная опустится в заоблачные пропасти, ниже некуда!
Ответить
Главные новости
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
7
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+