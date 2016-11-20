Лам: «Лидерство «РБ Лейпциг» – это хорошо для Бундеслиги. Именно этого все и хотели»

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ - ЗАБЫТЬ!
Карло Анчелотти: "Ну мне сказали при подписании контракта, что в Бундеслиге интрига умерла... Вот мы и стараемся её возродить. Болельщики! Не переживайте, ближе к финишу рванём наверх!"
Полузащитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Этот результат сделал «РБ Лейпциг» единоличным лидером чемпионата.
«В первом тайме нам часто недоставало последнего паса. До сегодняшнего дня мы хорошо играли, не потерпев ни одного поражения.
Моя замена – тренерское решение, у меня не было проблем. Раз так решил тренер, то не имеет значения, удивило ли это меня.
Лидерство «РБ Лейпициг» – это хорошо для Бундеслиги. Именно этого все и хотели», – приводит слова Лама Spox.
После этого тура «РБ Лейпциг» опережает оставшуюся второй «Баварию» на три балла.