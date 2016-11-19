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    Лукас начнет матч против «Атлетико» с первых минут, Бензема и Рамос остались в запасе

    Стали известны составы «Атлетико» и «Реала», в которых команды начнут матч 12-го тура Примеры.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Бэйл, Марсело, Ковачич, Лукас, Модрич, Иско.

    Запасные: Касилья, Рамос, Бензема, Хамес Родригес, Коэнтрау, Асенсио, Данило.

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Ф. Луис, Савич, Годин, Коке, Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

    Матч «Атлетико» – «Реал» состоится на «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой игры.

    Источник: Twitter

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    19.11.2016 21:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 19 ноября 2016, 22:38

      Vamos atleti

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 ноября 2016, 22:15

      Hala Madrid,y nada Mas!!!

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