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    Клопп: «На вершине тяжело»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

    «Обычно такие матчи проигрываешь, потому что с физическим состоянием начинает происходить что-то не то, соперник получает шанс и забивает. Это был выездной матч против «Саутгемптона» и хорошее выступление, причем мы сыграли на ноль.

    Когда ты готов работать, то заслуживаешь как минимум ничью. Не лучший день в нашей жизни, но и точно не худший.

    На вершине тяжело, но это касается не только нас. Это хорошо. Все команды в равных условиях. Чемпионат тяжел, и нам это нравится», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 ноября 2016, 20:02

      А если хороший результат, зачем 2-х нападающих в конце выпускал?)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 ноября 2016, 00:36

      "На вершине тяжело, но внизу ещё хуже..." - добавил свой афоризм в копилку мировой футбольной истории Юрген Клопп.

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