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    Глушаков: «Амкар» – серьезная команда, «Спартаку» придется непросто»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от завтрашнего поединка 14-го тура РФПЛ с «Амкаром». По мнению игрока, красно-белых ожидает очень непростая встреча. Матч состоится в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Когда выигрываешь, всегда есть настроение. К сожалению, одну встречу уступили, но все это уже в прошлом. Сейчас все силы и эмоции должны идти на клубные дела.

    «Амкар» – серьезная сплоченная команда, нам придется не так просто. Будет тяжело, но это футбол – сделаем все возможное, чтобы выиграть. Впереди еще четыре игры, в которых нужно победить, чтобы уехать в отпуск в хорошем настроении и хорошо отдохнуть. Но сейчас все мысли об «Амкаре» и ни о какой-либо другой игре», – сказал Глушаков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.11.2016 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 20 ноября 2016, 09:36

      Вперёд СПАРТАК !!!

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 19 ноября 2016, 20:25

      надеюсь будет интересная игра ....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 ноября 2016, 19:32

      Верим в вас.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 ноября 2016, 18:56

      Удачи и только Победа!!! Вперёд Спартак Москва!!!

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