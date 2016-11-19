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    Васильков назвал поступок Еременко распущенностью и баловством

    Бывший доктор «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что поступок полузащитника ЦСКА Романа Еременко, попавшегося на употреблении наркотиков, можно приравнять к распущенности и баловству. По мнению медика, футболист армейцев обязан выступить с чистосердечным признанием после окончания срока дисквалификации.

    В пятницу, 18 ноября, УЕФА отстранила 29-летнего финского игрока от футбола на два года. В допинг-пробе хавбека был обнаружен кокаин и его метаболиты.

    – Внимание к российским клубам теперь будет повышенным? Ведь еще недавно был скандал с отстранением ряда наших спортсменов от Олимпиады и всей паралимпийской сборной.

    – Не могу сказать, что у нас все пропитано допингом. К нам не лучшее отношение со стороны Всемирного антидопингового агентства, все понимают, чем могут грозить новые случаи. Эпизод с Еременко, хоть он и игрок сборной Финляндии, должен стать уроком для всех. Все футбольные лиги должны встряхнуться, рассказать о вреде и последствиях употребления запрещенных препаратов.

    – Еременко ведь не только свое имя покрыл черной краской?

    – Верно. С одной стороны, это беда для него. С другой, это станет подсказкой для других – как себя вести в спорте, чтобы не закружилась голова от высоких зарплат, яркой жизни.

    – Если футболист испытывал болевые ощущения, мог ли он при помощи наркотика справиться с недугом?

    – Что-то болит – иди к доктору. В ЦСКА квалифицированные ребята – сделают все, что необходимо по всем правилам. Действия же Еременко – настоящая распущенность, баловство. И за это необходимо наказывать.

    Я, как спортивный врач, больше всего боялся, что мои футболисты из «Спартака» могут привезти допинг со стороны. У меня в клубе его не было. Всегда предупреждал ребят, говорил за месяц до Лиги чемпионов, чтобы были внимательными, ничего подозрительного не употребляли.

    – Внутриклубная проверка должна проводиться?

    – Обязательно. Нужно иногда проверять футболистов после тренировок. Допинг, если он есть, утаить невозможно. Мне каждый год присылают список запрещенных препаратов. Сначала это был листик, потом два, а сейчас уже пухлая тетрадь! Вы не представляете, сколько там всего запрещенного.

    – Многие жалеют Еременко, который попался на употреблении наркотиков...

    – Это из ряда вон выходящий случай. Мне жалко Романа, и он себя будет корить. Чем он будет заниматься два года? Рыбу ловить в Финляндии? Я бы посоветовал ему спрятаться на пару месяцев ото всех, а затем начать пахать.

    – А чистосердечное признание необходимо?

    – Да, но только после первого матча по возвращении. Мы его сейчас пожалели, а он должен обязан доказать, что это была случайность. Вот через 23 месяца пусть расскажет, что с ним произошло. Может, книгу напишет. И это будет назиданием для всех молодых спортсменов. Его пример должен стать уроком – каждый увидит, к чему приводит расслабленность. Еще Константин Иванович Бесков говорил, что вам дан день отдыха, а не развлечений. И было это 35 лет назад, когда не было столько соблазнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2016 17:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 08:59

      В Финляндии воспитывался, там кедом по жопе нельзя. А взгрел-бы Батя разок другой или тренер при первых признаках такой напасти , возможно, и не было-бы
      этого эпизода в жизни хорошего футболиста.(Баловство...)

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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 ноября 2016, 18:29

      Позор слуцкому... Как можно?

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      Рейтинг: +103

      Серго24 19 ноября 2016, 18:17

      Не верю

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 19 ноября 2016, 18:00

      Вот сейчас бы Бескова к рулю!

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