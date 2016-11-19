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    Спортивный директор «Томи» заявил, что не в курсе возможного бойкота игры с «Крыльями Советов»

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов подчеркнул, что не имеет понятия о возможном бойкоте командой гостевой встречи 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов», которая состоится 27 ноября. Тем не менее, он отметил, что игроки могли, в первую очередь, сообщить о своем намерении генеральному директору клуба. Сегодня появилась информация, что в знак протеста за невыплату зарплаты, футболисты томичей могут не поехать на матч в Самару.

    «Вчера на тренировке команды разговоров о возможном бойкоте матча с «Крыльями Советов» не было. Сегодня футболисты тоже работали в штатном режиме. В воскресенье летим в Грозный, поговорим с ребятами. Допускаю, что футболисты могли донести свое решение до генерального директора, поэтому лучше спросить у него. Мне же об отказе команды от полета в Самару ничего не известно», – сказал Кудряшов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2016 16:31
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