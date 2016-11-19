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    «Томь» может бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

    Игроки «Томи» рассматривают возможность бойкота гостевой встречи 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». В случае, если до 25 ноября руководство клуба не начнет погашать долги по зарплате, футболисты томичей могут просто не отправиться в Самару на поединок, намеченный на 27 число.

    Напомним, на этой неделе игроки сибиряков написали открытое письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину, рассказав ему о финансовой ситуации в команде. В обращении сказано, что в нынешнем сезоне они еще ни разу не получали зарплату.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2016 16:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2016, 18:03

      Значит не нужен футбол Томску! Банкротство и снятие с чемпионата! И во второй дивизион ПФЛ! Задолбали эти забастовки и шантаж футболистов!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 ноября 2016, 16:43

      как ТПК

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      Рейтинг: +16

      гриффон 19 ноября 2016, 16:39

      их понять можно

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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2016, 16:36

      Да байкотировать надо всем командам и все игры, и подключать массово болел и всякие профорганизации. Судейство, кидалово владельцев клубов, сование политического носа, сепаратизм и маразматизм, гей-парады и правительство Обамы, Клара Цеткин и Роза Люксембург и мать его парафиновый Ленин - вот все беды нашего Российского футбола!!! В пизду такой футбол, давайте болеть за крючкистов!

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      Рейтинг: +48

      EastJuice 19 ноября 2016, 16:34

      Круто техническое 3 крыльям нужны очки . хотя они и сами смогут обыграть томь

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