Мутко: «Выявить договорной матч могут только правоохранительные органы»

Вице-премьер России по спорту и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что доказательства договорного матча могут предоставить только правоохранительные структуры после проведения расследования. По словам руководителя, комитет РФС по расследованию договорных игр может лишь дать заключение и обратиться в органы с просьбой изучить подозрительный поединок.

«Комиссия не может что-то обнаружить и признать матч договорным. Если она увидит, что в какой-то игре не было спортивного накала или еще что-то, то может дать заключение и попросить РФПЛ направить в правоохранительные органы просьбу изучить этот матч. Если нет расследования, ничего найти нельзя. Все остальное лишь для пиара и демагогии какой-то. Формально существует статья закона, по которой нужно работать», – сказал Мутко.