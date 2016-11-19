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    Мутко: «Выявить договорной матч могут только правоохранительные органы»

    Вице-премьер России по спорту и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что доказательства договорного матча могут предоставить только правоохранительные структуры после проведения расследования. По словам руководителя, комитет РФС по расследованию договорных игр может лишь дать заключение и обратиться в органы с просьбой изучить подозрительный поединок.

    «Комиссия не может что-то обнаружить и признать матч договорным. Если она увидит, что в какой-то игре не было спортивного накала или еще что-то, то может дать заключение и попросить РФПЛ направить в правоохранительные органы просьбу изучить этот матч. Если нет расследования, ничего найти нельзя. Все остальное лишь для пиара и демагогии какой-то. Формально существует статья закона, по которой нужно работать», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    19.11.2016 15:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 06:44

      пока мутко договорняки крышует-раскрываемости 0

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 ноября 2016, 17:00

      и еще Вася может

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2016, 16:21

      Ебать!!! Мозги то другой структуры: одни обезьяны, другие макаки. А гиббонам всю эту хрень разводи. Вот и получается, что шимпанзе то разобраться не могут и поэтому орангутанги нихуя с этим поделать не могут.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 19 ноября 2016, 16:21

      Наш суд самый гуманный суд в мире. УРА, товарищи!!!

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 ноября 2016, 16:05

      да конечно

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